«مصر للطيران» تسيّر 85 رحلة جوية بإجمالي 9781 غدا

تسيّر شركة مصر للطيران غدا الجمعة، 6 أغسطس، 85 رحلة جوية بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من عمَان، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، بروكسل، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بوداييست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، فضلا عن 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و 3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 9781 راكبا.