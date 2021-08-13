«لو هتسيب» لمحمد حماقي تتصدر تريند يوتيوب في 9 دول عربية

تصدرت أغنية لو هتسيب للنجم محمد حماقي تريند موقع يوتيوب محققة مليون ونصف مشاهدة في 15 ساعة فقط، كما أنها تصدرت المركز الأول والثاني فى 9 دول عربية وهي مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

محمد حماقي تريند تويتر مصر والكويت والإمارات

وطرح محمد حماقي مساء الخميس، أغنية «لو هتسيب» والتي تعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يافاتني»، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

لو هتسيب لمحمد حماقي من كلمات تامر حسين

وطرح حماقي الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وتقول كلمات الأغنية:

ولو حاتسيب

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها

بلا متاهه

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها

قفلناها

ولو حاتسيب

موافقك عادى بس

تسيبنى ب شروطى

ماتتعبنيش

كأنك ناوى على موتى

وبدِل قلبى ده ب قلبك

وبعدها غيب

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين ؟

أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى

ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تانى

ده انا ح أعانى

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين ؟

أخلى من نفسى وليه يعنى ؟

وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى

طب إقنعنى

وطرح حماقي منذ أيام أغنية «زيها مين وهي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

ويعد الألبوم أول انتاج لشركة Ki records التي بدأت إنتاجاتها بالتعاون مع محمد حماقي.

من المقرر أن يطرح حماقي خلال الأيام المقبلة باقي أغنيات الألبوم، والتي تصل عدد أغنياته إلى 12 أغنية يتعاون فيها مع كبار نجوم الغناء المصري والعربي.