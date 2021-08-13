للمسافرين إلى الخارج.. 5 شروط للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، منذ قليل، شروط وضوابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر، نظرًا لاشتراط عدد من الدول الحصول على التطعيم واستخراج شهادات تطعيم من المراكز الحكومية المقررة من الدولة.

وتشترط وزارة الصحة والسكان، للمسافرين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا دون رسالة، أن يصطحبوا معهم مجموعة من المستندات التي تشير إلى أنهم مسافرون لخارج مصر. وأعلنت الوزارة أن هذه المستندات تشمل الآتي:

1- تأشيرة الدخول للدولة المسافر إليها الشخص.

2- تذكرة السفر.

3- عقد عمل.

4- المستندات الدالة على البعثات التعليمية.

5- أن يكون جواز السفر ساريًا.

"الصحة" تستعد لاستقبال شحنة كبيرة من لقاح أسترازينيكا اليوم

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وقالت 14 مليون مواطن حصل على الجرعتين ولم ترد لوزارة الصحة أي شكوى بظهور أي أعراض غريبة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وقالت اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس بل إنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن استعدادها لاستقبال مليون و170 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم بمطار القاهرة، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاحات وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق منها، كما كشفت عن استعدادها لاستقبال لقاح فايزر خلال الشهر الجاري.