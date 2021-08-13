«أوقاف» دمياط تنظم حملة للتبرع بالدم وتعقد امتحانات محو أمية

نظمت مديرية أوقاف دمياط، اليوم الجمعة، حملة تبرع بالدم بالمسجد القديم بالبصارطة، التابع لإدارة أوقاف دمياط، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بدمياط، تحت إشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر، مدير الدعوة والشيخ جمال عطية محمود، مدير إدارة أوقاف دمياط، بحضور فضيلة الشيخ أحمد فرحات، منسق الحملة بالمديرية والشيخ أحمد بدوي، إمام المسجد.

امتحانات فصول محو الأمية برعاية أوقاف دمياط

وفي جانب آخر، عقدت مديرية أوقاف دمياط، اليوم، امتحان محو أمية بمسجد الأمناء، بحضور إمام المسجد الشيخ أشرف رمضان، ومسجد الكبير بالركابية، بحضور إمام المسجد الشيخ شعبان مصباح، ومسجد عمرو بن العاص بدمياط.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ برنامج «دمياط بلا أمية» وفقا لتعليمات وزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة.

وفي وقت سابق، قامت مديرية أوقاف دمياط بتوزيع 3600 وجبة غذائية على المرضى بمستشفيات المحافظة الحكومية، ومستشفيات العزل، بالإضافة لمستشفيات الأزهر الجامعي، كما تم التوزيع على مرضى قسم الكلى بالمستشفى العام والتخصصي بدمياط.

أوقاف دمياط تتلقى التبرعات والصدقات

هذا وأعلنت المديرية في وقت سابق بتلقي الزكاة والتبرعات والصدقات، حيث بدأت المديرية وكافة الإدارات في الإعلان عن قبول الزكاة والتبرعات والصدقات، من قبل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لصرفها في مصارفها الشرعية .