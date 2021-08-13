ضمن «حياة كريمة».. توقيع الكشف الطبي على 1334 مواطنا في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة بشكل أسبوعي وفقاً لخطة مُعدة مسبقاً، للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى الأهالى بكافة المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف الطبي على 1334 مواطنا خلال قافلة طبية بالسواحل

وجرى تنفيذ قافلة طبية بقرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، حيث أكد وكيل الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1334 مواطنا من أهالى القرية، كما تم تحويل 17 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 14 حالة، وإجراء التحليل المعملية لعدد 445 حالة، وفحص 47 حالة بالأشعة وأيضاً 27 حالة بالسونار.

7 قوافل طبية شاملة خلال شهر أغسطس

وتنفذ مديرية الصحة بمحافظة دمياط خلال شهر أغسطس 7 قوافل طبية شاملة في 7 قرى، بمراكز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنظم قوافل شاملة مختلف التخصصات الطبية المقدمة للمواطنين علاوة على ذلك تقدم الفحوصات الطبية مجانا من تحاليل و أشعة مع صرف أدوية للمرضى و تحويل الحالات الطارئة للمستشفيات لمتابعتها طبيا.