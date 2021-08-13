تصل للسجن 10 سنوات.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة

هناك بعض الأشخاص ممن لا يكتفون بالإصرار على الفشل، إنما أيضا يحاولون سرقة نجاح الآخرين فالطالب الذي يرسب في امتحان دراسي معين ولا سيما الثانوية العامة التي تعد مفصلية في حياة الطالب للارتقاء بمستواه التعليمي أو أن تكون نهاية لعلاقة الطالب بالدراسة، وفي السطور التالية يوضح أحد المحامين عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة.

يحاول بعض الفشلة التزوير في تلك الورقة التي يعتبرها طوق النجاة من غرقه في الفشل فيحاول التزوير بوضع صورته على شهادة أخرى أو تغيير في الدرجات أو الأختام أو التوقيعات بغرض إظهار نجاح مزيف للجاني.

وبدلا من الإصرار على النجاح يصر على الفشل وارتكاب جريمة التزوير في شهادة الثانوية العامة والتي تعد من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين.

عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة

ويقول أيمن محفوظ، المحامي، إن عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة طبقا لنص المادة 211 عقوبات والتي وضحت شكل التزوير ويكون الجاني مستحقا للعقوبة المقررة طبقا لنص المادة 212 عقوبات والتي تنص على أن «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عقوبة أخرى وضعها القانون حينما يفكر الجاني باستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره طبقا لنص المادة 214، بأن «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات»، وطالما ارتكبت الجريمة لغرض إجرامي واحد، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب.

والعقوبتان للجريمة تقريبا واحدة فإن الجاني مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى حسب موضوعنا الذي نحققه فإن العقوبة تصل إلى 10 سنوات.

وهذا يُعد تحذيرا لأي من يفكر أن ينتهج سبيل الجريمة للتغطية على فشله في الدراسة سيكون مصيره لا محالة السجن لأن الجريمة ستكشف بكل سهولة، وهذا أمر حتمي.