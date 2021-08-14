بورصة الدواجن اليوم السبت 14-8-2021 في مصر

اللحوم البيضاء من الوجبات التي لا غنى عن تناولها كالشيش طاووك والدبابيس والأوراك وغيرها، لذلك تحرص الكثير من السيدات على متابعة أسعار بورصة الدواجن اليوم سواء العمومية التي تطلقها الغرفة التجارية، أو الرئيسية في السوق المحلي، كون المواطنين يترددون عليها يوميا.

وعليه، يقدم موقع جريدة «الوطن» لقرائه متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، في إطار سلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها الجريدة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فإن الكيلو من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح سعره بين 22 إلى 23 جنيهًا، وتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا حين تصل إلى المستهلك.

وأكد رئيس شعبة الدواجن خلال حديثه لـ «الوطن»، أن سعر كرتونة البيض البلدي وصلت لـ 50 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري، كما وصلت كرتونة البيض الأبيض، بالمزرعة لتسجل نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 41 جنيهًا، وأخيرا سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 38 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا، حسب رئيس الشعبة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفق جولة «الوطن» جاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت في الأسواق المحلية، كما يلي:

- شهد سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم السبت، إلى 39 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس 45.5 جنيه.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وأخيرا جاء سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.