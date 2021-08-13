النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع قماش بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامِ العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، مساء اليوم، توجيهات إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود بقرية بطينة، بمركز المحلة، لتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود بقرية بطينة

كما شدد المحامي العام في تعليماته لرئيس النيابة، بسماع أقوال العاملين داخل المصنع، وشهود العيان للتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتفريغ كافة كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

تفاصيل اندلاع حريق مصنع القماش بالمحلة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة بورود بلاغات من الأهالي باندلاع حريق ضخم في مخزن قماش ملك «ماهر .أ» والتهمت النيران جميع محتوياته من بضاعة تقدر بنحو 250 ألف جنيه على الأكثر وامتدت ألسنتها إلى المخازن المجاورة، مما تسبب ذلك في إصابة شخص بحالة اختناق وتم إسعافه بنقله إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإخماد نيران حريق مصنع القماش

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عقل، حكمدار المحلة وسمنود، وتم الدفع بنحو 3 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية حتى تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على ألسنة النيران.

كما دفعت النيابة العامة بفريق من خبراء معمل الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق لبيان سبب اندلاعه، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب الآخر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أصدرت قراراتها المذكورة.