مراكز تلقي لقاح كورونا في القاهرة.. التطعيم مجانا للمصريين والأجانب

أعلنت وزارة الصحة والسكان مراكز تلقي لقاح كورونا في القاهرة، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة في منشور رسمي لها أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ومجانية للمصريين وغير المصريين الموجودين على أرض الوطن، و تستقبل الوزارة خلال الفترة الراهنة على الخط الساخن مجموعة من التساؤلات التي تفيد بأماكن مراكز تلقي لقاح كورونا في القاهرة، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأماكن التي حددتها وزارة الصحة.

مراكز تلقي لقاح كورونا في القاهرة

- النزهة

مركز طبى النزهة

القاهرة الجديدة في مركز طبى القطامية

- شبرا:

مركز المؤتمرات الانجيلى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى

- مصر الجديدة:

مستشفى هيلوبليس

- المطرية:

مستشفى المطرية التعليمي

- الزيتون:

مستشفى الزيتون التخصصي

- السلام أول:

مركز طبى الدلتا

- السلام الثانى:

مركز طبى النهضة القديمة

- المرج:

مركز طبي الأندلس

- عين شمس:

مركز صحة الأسرة

- المطرية:

عيادة المطرية الشاملة

- الزيتون:

مركز طبى سراي القبة

- حدائق القبة:

مركز طبى الخليج المصري

- مصر الجديدة:

مكتب صحة بيروت

- مدينة نصر غرب:

مركز طبي السادس

- مدينة نصر شرق:

مركز طبى الحى السابع

-النزهة:

مركز طبي الحكمة

-القاهرة الجديدة:

مركز طبي التجمع الثالث

- بدر:

مركز طبي الحي الأول

- الشروق:

مركز طبي

الخليفة:

مركز طبي التونسي الحضري الجديد

- السيدة زينب:

رعاية طفل مصر القديمة

- مصر القديمة:

مركز طبي عين الصيرة

- البساتين:

مركز طبي صقر قريش

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس حفاظا على المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة حرصها علي رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.