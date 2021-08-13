ضبط 5 مقاهٍ تقدم الشيشة في الأقصر خلال حملة ليلية

شنت رئاسة مدينة البياضية، بمحافظة الأقصر، حمله تفقدية ليلية لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومتابعة تعليمات غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، حيث ضبطت خلالها 5 مقاهي تقدم الشيشة، وتم مصادرة 14 شيشة، وتحرير المحاضر للمقاهي المخالفة، وتم خلال الحملة التفتيش على المحال المتواجدة بالشارع، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الأقصر

تأتي الحملة، تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وشارك فيها عبد المحسن ربيع، نائب رئيس مجلس المدينة والمتابعة الميدانية والإشغالات ومدير النظافة والتجميل.

تحرير 6 محاضر نظافة وإشغال طريق

وضبطت الحملة، 5 مقاهٍ تقدم الشيشة، وتم مصادرة 14 شيشة، وتحرير المحاضر للمقاهي المخالفة، كما حررت 3 محاضر إشغال طريق، وتم إزالتها إداريا، وعدد 3 محاضر نظافة «إلقاء مخلفات في الطريق العام»، وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، جنوبي الأقصر، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لغلق المحال، وشدد على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد، صحصاح، في بيان صحفي، على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.