تفاصيل شقق إسكان متوسطي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين 2 لذوي الهمم

ساعات قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتقديم أصحاب الهمم على شقق الإسكان لمتوسطي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين 2، والتي من المقرر أن تغلق أبوابها غدا السبت الموافق 14 أغسطس 2021.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» كل ما يخص شقق الإسكان لمتوسطي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين 2 لذوى الهمم وكيفية التقديم.

أماكن وسعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2

يمكن للمواطنين من ذوي الهمم الراغبين في الحصول على شقق الإسكان لمتوسطي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين 2 الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، في المحافظات المطروح بها المبادرة، وشراء كراسة الشروط وسعرها لمحدودي الدخل 125 جنيها ولمتوسطي الدخل 150 جنيها.

كيفية حجز شقق الإسكان في مبادرة سكن لكل المصريين 2

- أولا لا بد من سداد مقدم جدية الحجز وذلك من أحد مكاتب البريد المميكنة والمصروفات الإدارية كذلك.

- ثانيا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــا.

- ثالثا يجب إدخال البيانات المطلوبة من ذوي الهمم وهي:

1- إدخال صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة أو مستند يفيد بطبيعة الإعاقة.

3- تقديم ما يفيد مفردات مرتب إن وجد.

4- تقديم برنت تأمينات إن وجد.

5- تقديم وصل مرافق كهرباء على سبيل المثال.

أماكن مبادرة سكن لكل المصريين 2

ووفرت الدولة لمواطنيها ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، مجموعة من الوحدات منها لمحدودي ومتوسطي الدخل وجاءت على النحو التالي:

- وحدات محدودي الدخل

وتوجد وحدات محدودي الدخل في مدن ومراكز المحافظات التالية: (ودمياط، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنوفية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

- وحدات متوسطي الدخل

- أما عن وحدات متوسطي الدخل، فهي كالتالي: (حدائق أكتوبر، بدر، 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، 15 مايو، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، بورفؤاد، والغردقة البداري).

ومن المقرر فور انتهاء ذوي الهمم من حجز شقق الإسكان لمتوسطي الدخل في مبادرة سكن لكل المصريين 2، يبدأ بعد ذلك فتح باب الحجز أمام كل المواطنين من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وإلى الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا.