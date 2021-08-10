للمتقدمين لحجز شقق «سكن لكل المصريين2».. هل يلزم تقديم شهاد إثبات دخل؟

أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، وقرر التطبيق الرسمي للمبادرة خلال الأيام القليلة الماضية، ويعد الهدف الرئيسي لمبادرة التمويل العقاري الرئاسية، هو توفير وحدة سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3% متناقصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وبدأ أمس حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر الحجز حتى 14 أغسطس، وبداية من 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بفائدة 3%، وسداد 30 سنة.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على شقة، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، في: «صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد».

بالإضافة إلى شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا).

وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو اشتراك النقابة، شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية، مدة مزاولة العمل.

وأخيرا بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.