دلال عبدالعزيز قبل وفاتها: اعتذرت عن «ملوك الجدعنة» لخوفي من كورونا

نشر موقع «ET بالعربي» حوارًا كان أجراه مع الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل رحيلها، تحدثت خلاله عن خوفها الشديد من فيروس كورونا، وأنها اعتذرت في البداية عن العمل في مسلسل «ملوك الجدعنة» بسبب خوفها من المرض، مؤكدة: «أنا جبانة جدًا».

وقالت «عبدالعزيز» إنها عُرض عليها العمل في البداية، ولكنها رفضت واعتذرت عنه، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددة على أنها أحبت الدور وفريق العمل، ولكنها تخشى الإصابة فقط.

وأضافت أن صناع العمل عرضوا الدور على ممثلة أخرى، ولكنها اعتذرت أيضًا نظرًا لظروف تخصها، ثم عادوا وعرضوا عليها الدور مرة أخرى فوافقت، مؤكدة: «رجعولي وأقنعوني، أنا حابة الدور من الأول لكن الخوف بتاعي خلاني أعتذر وأنا أصلي جبانة جدًا».

وخلال اللقاء تحدثت الفنانة الراحلة عن دورها في فيلم «الفنار» أو «الناجي» -حيث لم يُستقر على اسمه حتى الآن- ويؤدي دور البطولة فيه الفنان محمد الشرنوبي، ويعتبر أول بطولة سينمائية له.

الفنانة ترحل بالمرض الذي خافت منه

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 61 عامًا.

كانت الفنانة الراحلة أصيبت بفيروس كورونا المستجد في شهر أبريل الماضي، وصارعت المرض عدة شهور، إلا أنها توفيت منذ أيام قليلة.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز

وكشف الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل الحالة الصحية في الأيام الأخيرة لدلال عبدالعزيز، موضحًا أنها كانت صعبة بشكل كبير، مؤكدًا: «أي دواء كانت هتاخده كنا نقراه كلنا ونفهم إيه هو وأعراضه الجانبية إيه، بنحاول نجتهد إنها تتلقى العلاج الصح عشان نمر من هذه الوعكة، ولو بشكل جزئي، بس دي إرادة الله سبحانه وتعالى».