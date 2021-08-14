«في 5 دقايق وبـ100 جنيه».. تجربة «بيشوي» مع شهادة لقاح كورونا: مهمة للسفر

في التاسعة من صباح يوم الثامن من مايو الماضي، استقل «بيشوي فايز» سيارته متجهًا نحو إحدى مراكز التطعيم بمحافظة جنوب سيناء، لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد تلقيه رسالة عبر هاتفه المحمول تخبره بموعد الجرعة بعد تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

مشاعر متفاوتة اختلطت بين الرهبة والرغبة في الإقبال على التجربة الجديدة والأولى من نوعها للشاب البالغ من العمر 35 عامًا، حيث قرر تلقي لقاح كورونا حرصًا على الوقاية بحكم طبيعة شخصيته حيث يهوى السفر والتنقل «لما بدأ اللقاح يكون متاح لكل المواطنين، قررت أحجز وأخد اللقاح عشان مهم»، يقول الشاب الثلاثيني في بداية حديثه لـ«الوطن».

الحادي عشر من أغسطس الجاري موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

بسلاسة وتنظيم تام، انتهى «بيشوي» من تلقي الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، وتمّ تحديد يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري موعدا لتلقيه الجرعة الثانية، صاحبهما أعراض جانبية طبيعية كما حدث مع المتلقين للقاح نفسه، بحسب وصفه، رؤيته للأمور تغيرت تماما بعد تلقيه الجرعتين: «كانت خطوة مهمة وبشجع كل الناس تاخدها، تعب الآثار الجانبية للقاح أكيد أهون من الإصابة بالفيروس»، بحسب وصفه.

يعتزم «بيشوي» السفر إلى إسبانيا الشهر المقبل، ومن أجل هذا استخرج شهادة المسافرين بخاصية «QR code»، وبحسب وصفه، بعد تلقيه الجرعة الثانية، وختم الكارت من المستشفى بـ«ختم النسر» توجه للوحدة الصحية التابع لها، «سلمت ليهم كارت المتابعة المختوم والباسبور بتاعي وطلعولي الشهادة في 5 دقايق وبـ100 جنيه بس».

خاصية «QR code» لشهادة اللقاح

تجربة «بيشوي»، المعروف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بحب السفر والترحال، دفعته لنصيحة متابعيه من الشباب لتلقي اللقاح، «لو اتصبت بفيروس كورونا هتبقى أعراض خفيفة، وهيبقى زي دور برد عادي، السفر هيرجع طبيعي بين الدول والأشغال هترجع تدريجيًا»، بحسب قوله.