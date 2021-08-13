موقف الجزاءات والدعاوي القضائية والغرامات بعد التصالح

بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية مارس الماضي، يتساءل عدد كبير من المواطنين هل قرار قبول التصالح فى مخالفة البناء يشمل التصالح على كل الجزاءات والدعاوي الصادرة على المخالفة، مثل محضر مخالفة ومحاضر غرامة يومية وقرار إزالة وغيرها، وردت اللجنة الفنية المختصة على تلك التساؤلات موضحة أنه وفقا لأحكام المادة السادسة من قانون التصالح فإنه يترتب على صدور قرار المحافظ المختص بقبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء كل ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن تلك المخالفات إذا لم يكن جرى التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل طلب التصالح.

طلاء الواجهات شرط للتصالح

وأكدت اللجنة أنه طبقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يجرى تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح، وشددت على أن طلاء الواجهات شرط لإتمام التصالح، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، ولا تسرى على الواجهات غير الكاملة من أعمدة وهيكل خرساني.

عقوبة عدم سداد قيمة التصالح

وحذرت اللجنة من عدم الالتزام بسداد مقابل التصالح خلال المدة المحددة للسداد، إذ نصت المادة التاسعة من قانون التصالح أنه فى حالة عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة فإنه يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرارا بالرفض أو استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ويجرى استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات المعطلة وتنفيذ الأحكام والقرارات والجزاءات الصادرة بشأن مخالفة البناء.

وطلبت اللجنة من مقدم التصالح بعد الموافقة على طلبه القيام بسداد مقابل التصالح أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقاً السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال ستين يومًا.