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مدبولي: بنينا وحدات بديلة للمناطق العشوائية بنسبة 100%

كتب:

شريف سليمان
09:38 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منهج الدولة المصرية فى حل مشكلة العشوائيات لم يكن مجرد بناء سكن، لكن تطوير هذه المناطق بشكل كامل، وتوفير الخدمات اللائقة للمواطن اجتماعيا وصحيا وثقافيا واقتصاديا لنقل المواطن إلى مكان متكامل وليس مجرد وحدة سكنية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر: «انتهينا من 100% من الإنشاء وسكنّا 90% والـ10% المتبقية، فقد أنشأنا وحداتها لكننا ننهي الخدمات الأخيرة ونبدأ قبل نهاية هذا العام في تسكين مواطنينا في هذه المناطق بالكامل».

 

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