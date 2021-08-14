مدبولي: إنشاء حديقة مركزية بالقاهرة على مساحة 500 فدان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة بطن البقرة العشوائية، والتي تم إزالتها، لافتًا أن هذه الحديقة ستكون مثل الحديقة المركزية التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستكون في قلب مدينة القاهرة القديمة على مساحة تقترب من 500 فدان بمشتملاتها، وتحتوي على كل العناصر الترفيهية والخدمية لكل أهالي القاهرة الكبرى.

وأوضح مدبولي خلال حفل افتتاح بعض المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منطقة عزبة أبوقرن تم إخلاؤها وإخلاء باقي المناطق التي كانت غير آمنة في هذه المنطقة.

واستعرض مدبولي منطقة سور مجرى العيون وعرض صورة من المشروعات التي جارٍ تنفيذها على الأرض. كما عرض مدبولي منطقة عين الحياة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حضر مشروع نقل المومياوات في هذه المنطقة، والتي تحولت إلى رئة خضراء داخل القاهرة الكبرى على حد تعبيره.

كما استعرض مدبولي منطقة أبوقرن والتي تحتوي على 4500 أسرة، لافتًا أنه سيتم إنشاء القلب الترفيهي والأخضر للقاهرة بحيث يكون فيها حدائق كبيرة مع مناطق تجارية وثقافية وحضارية تخدم القاهرة وتغير وجه المنطقة.

كما استعرض الشكل التخيلي لساحة مسجد عمرو بن العاص مع تطوير المسجد نفسه كجزء من مشروع كبير بدأت الحكومة في تنفيذه، لافتًا أن الرئيس ضغط عليهم لإنجازه في أسرع وقت ممكن لتغيير شكل القاهرة.