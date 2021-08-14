مدبولي: إزالة آخر 15 منطقة عشوائية في القاهرة بنهاية هذا العام

لخص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صورة البناء والتنمية في المناطق العشوائية بالقاهرة باعتبارها العاصمة «كيف كنا وكيف أصبحنا»، لافتًا أن القاهرة كان بها 54 منطقة عشوائية بها 70 ألف وحدة سكنية، ويحتاجون إلى توفير وحدات بديلة لهم.

وأوضح مدبولي خلال حفل افتتاح بعض المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إنهاء هذه المناطق ومتبقي 15 منطقة، وسيتم نقلهم بالفعل في المناطق الجديدة في منطقة السلام ومنطقة معًا، وسيتم إزالة هذه الأماكن بحلول نهاية هذا العام من خريطة محافظة القاهرة.

واستعرض مدبولي منطقة سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ ومنطقة بطن البقرة وشكل البيوت فيها قبل الإخلاء وقبل بدء عملية البناء، لافتًا أنه سيتم عرض مشروع لتطوير هذه الأرض والاستفادة منها في خلخلة الكتلة غير المخططة حولها.

كما استعرض منطقة ماسبيرو الشهيرة وعرض صور للمنطقة قبل إزالتها بالكامل، وكذلك منطقة هضبة الحرفيين في منشية ناصر وإقامة مشروع لإنشاء مجموعة من الورش الحضارية لنقل الورش غير البيئية والمقلقة الموجودة في المنطقة.

كما استعرض منطقة الزبالين في منطقة 15 مايو، والتي تم بناؤها على مخر سيل، وتعرضت لمشاكل عند حدوث السيل نظرًا لأن أهالي المنطقة بنوا في مناطق غير مخصصة مشيرًا أنه تم إخلاؤها.

وكذلك استعرض منطقة تل العقارب والتي تم استبدالها بروضة السيدة وإخلاء منطقة الطيبي، والتي سيتم بناء امتداد لروضة السيدة عليها.