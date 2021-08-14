مدبولي: تطوير القاهرة وعواصم المحافظات بتكلفة 600 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة بطن البقرة العشوائية ستشهد مشروعا سكنيا جديدا لإيجاد رصيد سكني آخر لخلخلة باقي المناطق غير المخططة المجاورة لهذه المنطقة؛ لتغيير الحياة للأهالي المقيمين في أماكن غير مخططة.

وأوضح مدبولي خلال حفل افتتاح بعض المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم بناء وحدات إسكان جديدة بخدماتها لتكون لها إطلالة على حديقة الفسطاط والاستفادة من هذه المنطقة أيضًا.

واستعرض مدبولي مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى بطاقة 500 ألف وحدة سكنية، لافتًا أنهم بدأوا في 25% من هذا المشروع ويتم إنهاء تخطيط باقي المناطق بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتًا أنه يتم تنفيذ 125 ألف وحدة على الأرض حاليًا.

وأشار إلى أنه مستهدف بناء 20 ألف وحدة جديدة في السويس لعمل عملية إعادة تسكين للمناطق غير اللائقة بالسويس وإنشاء الوحدات الجديدة للمواطنين، لافتًا أنهم وصلوا للدور الرابع، كما استعرض مشروع أهالينا 3 في القليوبية، والذي تم الانتهاء من الهيكل الخرساني فيها، وكذلك بناء مشروع في رأس البر بمحافظة دمياط.

وأكد على أن الحكومة تستهدف إنهاء مشروع إنشاء 500 ألف وحدة في عواصم المحافظات وإنهاء المناطق غير المخططة واستكمال تطوير القاهرة التاريخية، لافتًا أن هذه المشروعات تتعدى تكلفتها 600 مليار جنيه، والتي تنفقها الدولة لتغيير وجه الحياة في مصر.

وشدد على أن الحكومة لا تتوقف عن عملية التطوير وأنها بعد الانتهاء من المناطق غير الآمنة ستدخل للمناطق غير المخططة وستزيل غير اللائق منها ونعيد البناء بشكل يحقق جودة الحياة لأهالينا في هذه المناطق لتغيير وجه المدن المصرية كلها، ولافتًا إلى أن المدن والريف المصري في مبادرة حياة كريمة سيكونوا الشكل الجديد للجمهورية الجديدة.