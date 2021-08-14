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السيسي: الوعي أخطر قضية يمكن أن تواجه المجتمعات في مصر

كتب:

شريف سليمان
10:04 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشكلة العشوائيات وأزمة النمو السكاني، موضحًا أنَّ «الدولة مكانتش قادرة تسيطر على كل شيء، مثل الطرق والإسكان والتعليم والصحة».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر، أنَّ «قضية الوعي هي أخطر قضية يمكن أن تواجه المجتمعات في مصر، فالناس يعيشون واقعًا ويقولون أنَّ السبب هو ضعف المسؤولين ومفيش إرادة سياسية لحل القضية، الموضوع عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة مركبة يصعب على الدولة تجاوزها».

وتابع رئيس الجمهورية: «في النهاية الرأي العام والشعب عاوز يعيش، وعلماء النفس والاجتماع بيقولوا المزاج العام لأولادنا وبناتنا الصغار في المناطق العشوائية هيبقى إيه؟! القيم والمبادئ إيه؟ السلوكيات العامة إيه؟ والمستقبل والطموح إيه؟ انا عاوز أسألكم كلكم».

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