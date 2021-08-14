«التعليم» ترد على وصول نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 لـ81%

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله بشأن وصول نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 لـ81% غير صحيح، قائلا: إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا «أنه بالرغم من تحذيرات الوزارة بشأن تداول نتائج الثانوية العامة الغير صحيحة، إلا أن بعض الناس يواصلون الإدعاءات بمعرفة النتائج».

«شوقي»: يجب عدم الالتفات لما يُقال عن مؤشرات التنسيق

وأضاف «شوقي» في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن كل ما يكتب عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بعيداً عن الوزارة وهوغير صحيح وتأليف كامل لا أساس له سواء كان على السوشيال ميديا أو صفحات بعض الجرائد المعروفة «للأسف الشديد».

وشدد وزير التربية والتعليم على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لما يُقال عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى يتم الإعلان عن ذلك رسمياً، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 15 أغسطس الجارى أو 18 من نفس الشهر على أقصى تقدير، مؤكداً أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة والتصحيح تم إلكترونياً.

«التعليم»: إعلان النتيجة بدرجات الطالب فى كل مادة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أن الثانوية العامة لهذا العام تعتبر الأفضل في تاريخها، وأن المركز القومي للامتحانات وضع الأسئلة وفق المواصفات الدقيقة بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية.

وأضافت الوزارة، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في كل مادة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن ترتيب كل طالب على مدرسته ومحافظته بهدف الكشف عن مستواه الحقيقي على مستوى دفعته، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية حول نتيجة الثانوية العامة مطمئنة حتى الآن، وتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح.