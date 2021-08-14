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السيسي: مفيش عائد للدولة من توفير بدائل للعشوائيات بلا مقابل غير تغيير حياة الناس

كتب:

محمد عزالدين
10:07 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ تكلفة الوحدات السكنية البديلة لنظيرتها العشوائية وصلت لـ450 ألف جنيه، دون تكلفة الأرض، متابعًا «الشقة دي في البيت ده، أنا بغيره بـ450 ألف جنيه من غير تمن الأرض ومن غير المرافق، واحترامًا وتقديرًا للأهالي لازم نفرش الشقة كمان، الشقة بتاخد لها في حدود 50 ألف جنيه فرش».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية، اليوم، «طب يا ترى فيه مقابل للموضوع ده؟ مفيش مقابل، بنقول لهم ادفعوا فقط تمن الصيانة للمكان اللي أنتوا فيه عشان يستمر، لو كان فيه أسانسير يبقى شغال أو مرافق، لكن مفيش عائد للدولة من ده غير تغيير حياة الناس».

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