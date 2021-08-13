السفير التونسي بالقاهرة: مصر دعمتنا.. وكل مواطن يجب أن يشكر السيسي

أشاد السفير التونسي لدى القاهرة، محمد بن يوسف، بالموقف المصري المساند لبلاده، في الأزمة التي مرت بها، موضحًا: «أحب أن أشكر مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي للدعم الكبير والقوي الذي قدمه لتونس في ظرف دقيق جدًا عاشته البلاد، وهذا أكده إيفاد وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى تونس، محملًا برسالة دعم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ولشعب واستقرار وأمن تونس».

مصر تساند تونس

وأضاف «بن يوسف»، في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، الجمعة: «هذا شيء ضروري الإشادة به، إضافة إلى أن البلاد كانت تعيش ظرفًا صحيًا دقيقًا، ووجدنا الأشقاء في مصر يرسلون طائرات محملة بالمساعدة، رغم أننا لم نطلب المساعدة من مصر، ولكن هذا تم بمبادرة من الرئيس السيسي، ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، كانت تقول لي: ما هو المطلوب ونحن نقدمه، وهذا شيء يجب على كل تونسي أن يشكر السيسي ومصر».

وعن الأوضاع في تونس، قال السفير التونسي لدى القاهرة، أن هناك هبّة شعبية حدثت بعد قرار الرئيس قيس سعيد، رغم وضع كورونا الصعب في البلاد، لأن الشعب كان يغلي، ووجدوا أن شخصًا ما استمع لهم ولمتطلباتهم، والشعب لم يكن يريد برلمان به فساد ومشاحنات.

الرئيس استجاب لنبض الشارع

وشدد على أن الرئيس التونسي قريب من نبض الشارع، وما فعله تصحيح للمسار، وهو أستاذ في القانون الدستوري، ولا يمكن أن ينقلب على الدستور، وإنما اعتمد في كل إجراءاته على الدستور، واستخدم الفصل 80 الذي يعطي للرئيس صلاحيات يمكن استخدامها عند تعرض البلاد إلى خطر داهم.

ولفت إلى أن الفساد استشرى في البلاد، وهذا خطر كبير على البلاد، ولذلك رأى الرئيس عدم السكوت على ذلك.