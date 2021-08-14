مؤشرات سوق الطاقة في مصر: تنويع وترشيد وإنشاء محطات ومشروعات

أصدَرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، العدد التاسع من نشرة الطاقة المتجددة «NREAmeter» ضمن التزام القطاع بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035.

مؤشرات سوق الطاقة المتجددة في مصر

وأشارت هيئة الطاقة المتجددة، في بيان صادر عنها اليوم، أنَّ نشرتها الدورية التاسعة تتضمن رصد لأهم مؤشرات سوق الطاقة المتجددة في مصر خلال العام المالي 2020-2021، في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية

توقيع عدد من المشروعات في قطاع الطاقه المتجدده

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنَّه رغم تأثير فيروس كورونا السلبي على الاقتصاد العالمي، تمكّن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات متعددة، شمل توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، وتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

زيادة إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لـ25 تيراوات ساعة

ويجرى العمل على تطوير مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2500 ميجاوات، منها 1700 ميجاوات رياح بمنطقة خليج السويس من خلال تحالفات عالمية بالتعاون مع شراكات محلية وذلك إلى جانب 700 ميجاوات خلايا شمسية بمحافظة أسوان.

وأظهرت النشرة، زيادة إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لتصل إلى 25 تيراوات ساعة بزيادة تقدر 5% عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، شاركت فيها إنتاجية الطاقة الكهرومائية بنسبة تقدر بـ60% من إجمالي الطاقة المتجددة المولدة، تليها مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسب تقدر بحوالي 21%، 18% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة، على الترتيب.

تشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربية

ويتمّ تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات بنجاح، والذي يضم 32 مشروع خلايا شمسية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، ضختها مؤسسات تمويل دولية ثقة منها في الاستثمار في مصر، إضافة إلى تشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الكهربية خلال هذا العام المالي ومنها محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وكذا محطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ويجرى حاليًا تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الأخرى والتي يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي بإجمالي قدرات 1700 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 770 م.و. من الطاقة الشمسية.