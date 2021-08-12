سبتمبر المقبل.. عبوات السجائر بـ«السعر» منعا للتلاعب

تعتزم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، كتابة أسعار السجائر على العبوات اعتبارًا من الشهر المقبل؛ منعًا لأي تلاعب من قبل التجار، حيث بدأت استعدادات الشركة عبر التشغيلات الجديدة من السجائر لكتابة الأسعار على العبوات.

تلاعب أسعار السجائر السبب

وقالت مصادر بالشركة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السجائر من السلع التي تشهد تلاعبًا من قبل بعض التجار، فمنهم من يرفع سعر العبوة 50 قرشًا وآخرون 100 قرش، مشيرةً إلى أن القرار يستهدف الحيلولة دون حدوث أي تلاعب أو رفع غير مبرر بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الشركة.

وأوضحت المصادر، أن التشغيلات الجديدة من السجائر ستشمل أسعار كل عبوة اعتبارًا من سبتمبر، مؤكدةً أن القرار يخدم المستهلك قبل أي شخص آخر.

زيادة أسعار السجائر في يوليو الماضي

كانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» رفعت أسعار السجائر في شهر يوليو الماضي، وبلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك الجديد 24 جنيهًا، وسجلت مونديال بمختلف أنواعها الأزرق والأحمر والسيلفر نحو 21 جنيهًا، فيما أصبح سعر «بوكس 10» 11 جنيهًا.

ووفقًا للأسعار الجديدة للسجائر، فإن سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ18 جنيهًا، وكليوباترا بوكس أبيض وألوان بـ19 جنيهًا، و«السوبر» بـ20 جنيهًا، وكليوباتر كينج سايز بـ17.5، بينما بيعت سجائر بوسطن بلمونت بـ18.50، ومونديال سويتش 24 جنيهًا.

500 سيجارة نصيب كل مواطن في 9 أشهر

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، الإيرادات التي حققتها، والتي بلغت 48.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من السنة المالية الحالية، بزيادة عما حققته في الفترة المثيلة من العام السابق التي سجلت 42.5 مليار جنيه بزيادة 14.11%، حيث باعت «إيسترن كومباني» 50.8 مليار سيجارة خلال أول 9 شهور من العام المالي 2020/2021، بنصيب 500 سيجارة لكل مواطن.