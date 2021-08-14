السيسي: تطوير حياة 50 مليون مواطن «يساوي تلت مبلغ الدعم» في 10 سنوات

شرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة إعادة صياغة الدعم المقدم للمواطنين، مبينًا أنَّ الدولة تدفع مبلغ دعم قيمته 275 مليار جنيه، لافتًا إلى أنَّ هذا المبلغ خلال 10 سنوات أكبر من المبلغ المخصص لتنمية حياة 50 مليون مواطن مصري في الريف ضمن مشروع «حياة كريمة».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح افتتاح مشروعات سكنية بمدينة بدر «الـ275 مليار جنيه دول في 10 سنين بـ3 ترليون جنيه تقريبا يا جماعة، طب الرقم اللي احنا رايحين نطوّر بيه الريف المصري كله صرف صحي ومية شرب وكهرباء وتبطين ترع وحاجات كتير جدًا وصحة وتعليم ومسائل أخرى هتكلفنا 700 أو 800 مليار جنيه في الـ3 سنين».

وأوضح السيسي، أنَّ الصرف الصحي في القرى كان موجودًا بنسبة 12% من قرى مصر، لافتًا إلى أنَّه وصل لـ40% الآن: «أرجوا إنكم تربطوا الكلام ببعضه، احنا لما جينا تولينا المسؤولية كان موجود 12% صرف صحي في الريف وفي 7 سنين مقدرناش نعمل 25% زيادة يعني وصلنا لـ40% وفاضل 60%».

وربط رئيس الجمهورية، بين مجموع مبلغ الدعم خلال 10 سنوات والمبلغ المخصص لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف: «تصوروا إن الرقم بتاع الدعم بس تمنه 3 ترليون جنيه، وتطوير الريف وتحويله إلى حاجة تانية كان هياخد تقريبًا تلت التمن ده، يعني تغير حياة أكتر من 50 مليون ويعيشوا بشكل آدمي ويبقى فيه في بيوتهم صرف وكلام من هذا القبيل ومية شرب آدمية بشكل مستمر وبكفاءة عالية وكهرباء».