السيسي: حل أزمة العشوائيات فضل كبير من ربنا على مصر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تصدي الدولة المصرية للعشوائيات، موضحًا: «طب إحنا حليناها إزاي؟! ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر من أول 2011 لغاية النهاردة، المفروض حالنا ميبقاش كده خالص».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر: «المفروض الكلام اللي انتوا شايفينه ده مع الوضع اللي حصل في 2011 نفضل نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد دي تروح أكتر من أي دولة من الدول اللي انتوا بتشوفوها».

تشهد الدولة المصرية، بناءً شاملًا على كافة الأصعدة، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهامه، عكف على تطوير المدن والقرى تحت شعار «مصر خالية من العشوائيات»، وأيضًا بناء مدن جديدة لتستوعب الزيادة الهائلة التي تشهدها مصر في النمو السكاني.

وفي هذا الصدد، أنشئ صندوق تطوير العشوائيات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008؛ لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن.ويهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها مع المحافظات في إطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالي في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية، وإمداد تلك المناطق بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء.