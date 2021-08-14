الجزار: نفذنا 1.5 مليون وحدة سكنية خلال آخر 7 سنوات

أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنَّ الزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون نسمة وتحتاج 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، لافتًا إلى أنَّه رقم كبير وتوفر الدولة نصيب الأسد فيه مع القطاع الخاص؛ الذي لا يهتم بمستويات إسكان معينة نظرًا لهامشية الربح فيها.

الزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون نسمة.. وتحتاج 600 ألف وحدة سكنية سنويًا

وأوضح الجزار، خلال حفل افتتاح مشروعات سكينة جديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هناك فجوة في العجز المتراكم في الطلب على السكان في السنوات السابقة حتى عام 2013 تتعدى 2.5 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير وإحلال المناطق العشوائية ومساحة 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، وأن ذلك يسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه في الفترة من 1976 حتى عام 2005 تمّ بناء 1.25 مليون وحدة، ومن عام 2005 حتى عام 2014 تمّ بناء 383 ألف وحدة سكنية، وفي آخر 7 سنوات بدأ من 2014 تمّ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنَّه 5 أضعاف المعدل السابق للبناء، مشددًا على أنَّ هذه الوحدات تتولى الدولة إنشائها بشكل مباشر.