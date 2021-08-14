السيسي عن الرغيف المدعوم: «مش ممكن نقبل إن الوضع ده يستمر كده على طول»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رغيف الخبز المدعوم، موضحًا: «الناس استغربت قوي لما اتكلمت عن رغيف العيش.. في آخر 50 سنة تم تخصيص منظومات دعم كثيرة كانت مترتبة على ظروف وأوضاع موجودة في الوقت ده، ومش ممكن نقبل إنها تستمر كده على طول، الحال اللي كنا فيه غير قابل للاستمرار أو النجاح للدولة».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر: «هديكم مثال، رغيف العيش لما زاد من قرشين لـ5 قروش، كان بيتكلف 18 قرشا، ودلوقتي بيتكلف 65 قرشا، ودخل الفرد قبل 2011 أقل من 400 جنيه و500 جنيه، وبعدين وصلناه لـ2400 كحد أدنى للمرتبات».

وتابع: «نحاول مجابهة ارتفاع الأسعار بتحسين أحوال الناس، مش إنفاق بس، لكن ضبط النمو السكاني.. موارد الدولة المصرية زادت عن سنة 1900، لكن زيادة حجم النمو السكاني كانت أكبر من طاقة الإنفاق الموجودة، وبالتالي قيمة الجنيه دلوقتي مش زي قيمة الجنيه من 100 سنة».