السيسي: الأمانة تقتضي إن لما أشوف مشكلة لازم أتصدى لها وأحلها

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رغيف الخبز المدعوم، موضحًا: «حتى لما اتعدل أسعاره كان بـ5 قروش، وتكلفته على الدولة كانت 18 قرشا، واستمر بـ5 قروش رغم أنه كان يكلف الدولة 65 قرشا»، متسائلا: «بقى ده كلام؟! وكان الدعم يقدم لـ30 مليون مواطن منذ 30 عاما، ودلوقتي بيتقدم لـ70 مليون مواطن».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر: «الأعباء زادت، من حيث قيمة السلعة وحجم المستفيدين»، متسائلا: «ده كلام هنقدر نستمر فيه على طول؟! ولما نبقى 150 مليون هتبقى عاوز تدي الخبز لـ120 مليون مواطن، طب مين يقدر على كده؟! لو أنا قلت إني مش هبقى موجود في الوقت ده، والموجودين ربنا يوفقهم وكنت شايف وفاهم اللي هيحصل بالطريقة اللي ماشيين بيها دي ربنا هيحاسبني، كان هيقولي أنت فاهم وساكت ليه؟! هقوله أصلي كنت عاوز أستمر، كنت عاوز أفضل على الكرسي على طول فلازم أخلي بالي، هيقولي الكرسي ده أنا اللي جيبتك فيه وأنا اللي همشيك منه».

وتابع: «مالك الملك يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد، وهيسألني طب أنت عملت كده ليه؟! أقوله إيه ساعتها؟ الأمانة تقتضي إن اللي أنا شايفه لازم أتصدى له وأحله».