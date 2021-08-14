وزير الإسكان: «مفيش حد عايش في منطقة غير آمنة»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هناك وحدات تنتجها الدولة بشكل غير مباشر عن طريق التعاون مع مطورين، وهي سياسة يشجع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «بناخد حصة الدولة وحدات سكنية وهو ما يوفر لنا 150 ألف وحدة سكنية، بخلاف إتاحة قطع أراضي للأفراد يبنوا عليها وحداتهم».

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ ما تم إنتاجه منذ عام 2014 وحتى عام 2021 يمثل أضعاف لما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرات مختلفة مثل الإسكان الاجتماعي لتوفير مليون وحدة وخطة تطوير المناطق الآمنة، مشددًا على أنه جرى القضاء على المناطق غير الآمنة: «مفيش حد عايش في منطقة غير آمنة».

وواصل: «هناك أيضا مبادرة سكن لكل المصريين ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما يتم في مشروعات الإسكان المتميز».