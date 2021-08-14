الجزار: نقدم سكنا لكل المصريين دون تمييز طبقي.. ومفيش حاجة اسمها أوضة وصالة تاني

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في قطاع الإسكان بشرق القاهرة، قائلًا إنَّ شبكات الطرق والاتصال بوسائل النقل الجماعي، نقطة في غاية الأهمية لإنجاح منظومة الإسكان، وما يتمّ في شرق القاهرة من تطوير لمحاور الطرق وإنشاء للكباري وسهولة الحركة والاتصال جزء كبير من إنجاح منظومة الإسكان.

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ النقل الجماعي هو أساس الحركة في الدول المتقدمة وليس السيارة الشخصية، وهذا يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق سواء على المستوى القومي أو المحلي.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنَّ الدولة تقدم تصميمات معمارية متنوعة تلائم كل الأجواء والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي، فالسكن لكل المصريين، موضحًا أنَّ التصميم الداخلي للوحدات يناسب الأسرة المصرية، «مفيش حاجة اسمها أوضة وصالة تاني، على الأقل 3 غرف وغرفة معيشة وخدمات».