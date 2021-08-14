الجزار: مواقع مشروعات الإسكان كانت سببا في عدم نجاحها سابقا

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة في قطاع الإسكان بشرق القاهرة، قائلا إنّ السكن المُيسر أو الملائم هو حق من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان هي عرض وطلب، والحديث في مجمله خلال السنوات السابقة في جانب واحد ألا وهو العرض، وكيفية إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف حتى لو كان ذلك على حساب نوع الوحدة وجودة التشطيب.

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ بداية منظومة السكن الميسر كانت بعد إصدار قانون الإسكان الاجتماعي والتي نظم العلاقة وأمن حصول المواطن على المسكن، «طول عمرنا عندنا طلب للإسكان في مصر ولكنه غير فعال، وعشان كده كان فيه خلل في معادلة توفير المسكن الملائم».

وأشار إلى أن اختيار مواقع مشروعات الإسكان كانت أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم نجاحها، وبالتالي جرى اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضارية الرئيسية.