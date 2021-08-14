ضبط 217 قطعة سلاح وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، تمكنت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن خلال حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 217 قطعة سلاح نارى، بحوزة 186 متهم، بنحو 23 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 154 فرد محلى، 25 خزينة متنوعة، 410 طلقة مختلفة الأعيرة و260 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83569 حكم قضائى متنوع، بنحو333 حكم جناية، 24905 حكم حبس جزئى، 4585 حكم حبس مستأنف، 42668 حكم غرامة و11078 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان، إرتكبا 4 حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 239 قضية مخدرات، بإجمالى 240 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (19.234 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (13.315 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (5.315 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (2.518 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (948 جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (540 جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (410 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (120 جرام)، كمية من مخدر آيس (55 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام)، بالإضافة إلى 2708 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 37 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 40 متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 21492 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين، تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.