غياب 291 طالبا عن أداء أول امتحان بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أدى 3398 طالبا وطالبة، اليوم السبت، أول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ في 30 لجنة تابعة لـ13 إدارة تعليمية بنسبة حضور 92%، بينما تغيب عن أداء الامتحان 291 طالبًا وطالبة.

ولم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم، أي شكاوى من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني في مادة اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

من جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: «أدى امتحان اللغة العربية والخط والإملاء 3398 طالبًا وطالبة في 30 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 291 طالبًا وطالبة بنسبة أداء الامتحان92%».

بدأت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ وسط إجراءات احترازية مشددة وإجراءات امنية خاصة بمدارس الفتيات، وأجرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل جولة تفقدية ببعض اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير الامتحانات بهدوء.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ بمادتي بمادتي اللغة العربية والخط الإملائي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى 11 ونصف أي ساعتين ونصف، وجرى تعقيم اللجان وتطهيرها، وتوفير المطهرات، واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظًا على حياة الطلاب، فضلا عن توزيع الكمامات عليهم أثناء الدخول للجان.