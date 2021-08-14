مواصفات 1.1 مليون وحدة إسكان اجتماعي للشباب: مساحات تصل لـ90 مترا

تعد مشروعات الإسكان الاجتماعي أكبر إنجاز في تاريخ الإسكان، حيث تمّ إنشـاء 764 ألف وحدة سـكنية بمشـروعات الإسـكان الاجتماعي منذ 2019 وحتى 2012 ليصل إلى 1.1 مليون وحدة سكنية للشباب ومحدود الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحات تتراوح ما بين 75 إلى 90 مترًا.

وبحسب تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي معظم محافظات الجمهورية ومن أبرزها: «القاهرة، وسوهاج، والسويس، وشمال سيناء، والشرقية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والأقصر والمنيا وأسيوط، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبني سويف، وقنا، والغربية، والدقهلية، البحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، والإسكندرية، ودمياط».

تطوير العشوائيات على رأس أولويات الدولة

وأوضح التقرير، أنَّ مشروعات تطوير المناطق العشوائية والخطرة والمناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططـة، كانت دائمًا وأبدًا على رأس قائمة أولويات الدولة، ليس فقط من ناحية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بل لإيمان القيادة السياسية بالدولة بأن العنصر البشري أهم عنصر من عناصر التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة له خالية من المخاطر والتهديدات يعد أولى خطوات بناء مواطن منتج وفاعل في النهوض بوطنه وزيادة الانتماء له.

وسعت الدولة المصرية وقدمت مجهودًا كبيرًا في هذا الملف، لتستهدف الوصول إلى مصر خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، فقد نقلت سكانها إلى مناطق مناسبة لتحقيق حياة كريمة في المسكن، والحفاظ على صحة سكانها مع الارتقاء بمستواه الثقافي والاجتماعي.

برامج تنمية خدمات التمويل العقاري

وأشار التقرير، إلى أنَّه تمّ زيادة حجم التمويل العقاري من7.9 مليـار جنيـه عـام 2016-2017 إلى19.7 مليـار جنيـه بنهـايـة البرنامج عام 2021-2022.

وتعمل الدولة على تحقيق رغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص، حيث تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع أراضي إسكان: «اجتماعي - متميز - أكثر تميز»، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية.

وفي بداية 2014، طرح البنك المركزي 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار فائدة منخفضة للبنوك، لإقراض هذه الأموال للراغبين في المساكن من محدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار فائدة متناقصة تبلغ 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل في 13 مدينة بمحافظات الجمهورية.

وفي إطار توجه الدولة المصرية، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء من راغبي تملك وحدات سكنية وتخفيف الأعباء عنهم، تم إطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021؛ حيث أطلق البنك المركزي ، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بعائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.