«الأعلى للجامعات الخاصة» يناقش قرار إلغاء اختبارات القبول الأسبوع المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل اجتماعه الدوري، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وعضوية رؤساء الجامعات وذلك في جامعة فاروس بالإسكندرية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة والقبول والتأكّد من جاهزية الجامعات المختلفة لأعمال تنسيق القبول، المقرر أن ينطلق بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021.

موقف من سدد رسوم اختبارات القبول بالجامعات الخاصة 2021

ومن المقرر، أنَّ يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في اجتماعه المقبل، عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها قرار إلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة قبل الالتحاق والاكتفاء على مجموع الطالب للالتحاق بالجامعات الخاصة، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول لعدد من المشاكل أبرزها موقف الطلاب المسددين لروسم اختبارات القبول بالجامعات الخاصة 2021، قبل صدور قرار بإلغائها من وزارة التعليم العالي.

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنَّ القرار كان في صورة خطاب مرسل إلى رؤساء الجامعات، موضحاً أنَّه سيتمّ النظر فيه في إجتماع المجلس المقبل، لافتة إلى أنَّ الخطاب يفيد بان الاختبارات ستكون تحديد مستوى مع منح دورات إضافية «يتم عقد امتحان لهم في الإنجليزي والراسب يلتحق بدورات إضافية، والفكرة سيتمّ تنفيذها بعد الانتهاء من التنسيق و القبول».

وأوضحت أنَّ المشكلة في القرار تكمن في الجامعات التي تجري اختباراتها بالشراكة مع جامعات خارجية، لافتًا إلى أنَّ اجتماع المجلس المقبل سيتمّ فيه مناقشة وتحديد جميع الآليات.

وتواصل الجامعات الخاصة والحكومية استعداداتها لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2021، والمقرر أن ينطلق بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أنَّه جرى التشديد على إلزام الجميع بها.