رسامة سكندرية تزين بيوت «الجبيل» وتسعد قلوب أطفال الطور

تمكنت سارة رجب، 24 سنة، بكالوريوس ترميم مباني أثرية، من إدخال الفرحة والبهجة على أهالى قرية «الجبيل»، في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد القيام برسم بعض الرسومات الفنية على البيوت، وتجميل منظر بيوت القرية برسومات مستوحاة من طبيعة أرض الفيروز.

رسامة الإسكندرية «سارة»، التي تخرجت في كلية الآثار، أكدت أنها استفادت كثيراً من دراسة التصوير والجرافيك والترميم بجميع أنواعه، وأنها حاولت تنفيذ المبادرة التي دشنها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تحت إشراف الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، تكريماً لأهل قرية «الجبيل» في مدينة الطور، ضمن مشروع تطوريها.

تحدثت «سارة» الفنانة السكندرية لـ«الوطن» قائلةً إنها سعيدة بأنها جزء من تطوير قرية «الجبيل»، التي تم تكريم أهلها منذ القدم، من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب أعمال النضال التي قام بها أهل القرية في الدفاع عنها وقت الحرب.

وأضافت أنها بدأت في عملية الرسم على البيوت التي تتميز بالطابع السيناوي، حيث رسومات مستوحاة من طابع المدينة، من خلال الصحراء والجبال والجمال، للتأكيد على التراث وإحيائه دائماً على البيوت.

وأوضحت أن فرحة أهال القرية وأطفالها بعملية التجميل والتطوير والرسومات فرحة لا توصف، حيث الاهتمام بهذه القرية المليئة بالتاريخ والأحداث، والتأكيد على الاهتمام بإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

ولفتت إلى أنها نفذت الكثير من الرسومات في مدينة الإسكندرية، خاصة رسومات الفنانين الراحلين على الجدران، إحياءً لذكراهم.