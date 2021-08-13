رسالة ماجستير حول تصميم الكنائس في جامعة الإسكندرية

قدم الباحث أنطونيوس فرنسيس نخلة، عدة نتائج وتوصيات خلال رسالة ماجستير بعنوان: «ترتيب التصاوير الدينية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومدلولاته»، والتي قدمت لمعهد بحوث الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

رسالة ماجستير عن «التصاوير» في الكنائس من القرن الخامس إلى القرن الثالث عشر

وأكد انطونيوس نخلة، في بحثه، أن الرسالة اهتمت بإظهار أبرز التصاوير التى احتضنتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثالث عشر الميلادي.

«تصاوير الهيكل» في الكنائس

وأضاف نخلة لـ«الوطن»، أن البحث استعرض التصاوير الدينية بداية من داخل الهيكل «حضن الآب وقبة الهيكل وقبة المذبح» وظهر فيها السيد المسيح والسيدة العذراء والملائكة مثل الشاروبيم والسيرافيم.

زخرفة الكنائس

وأوضح أنه تناول زخرفة الكنيسة سواء داخل الخوروس أو صحن الكنيسة، وبعض الموضوعات من العهد القديم والجديد وصور الشهداء وآباء الرهبنة مع تحديد مكانهم داخل الكنيسة ومدلول تصورهم فى هذا المكان.

وأكد أن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور عزت زكى قادوس، والدكتور جودت جبرة، والدكتور عصام السعيد، شملت تصاوير داخل كنائس المدن والأديرة، وبعض نماذج التصاوير الغنية المعبرة عن الحقبة الزمنية التى تناولتها الرسالة وأوصلت هدفها المرجو بشكل يليق.

نتائج رسالة ماجستير عن التصاوير الدينية في الكنيسة القبطية

وخلص البحث إلى نتائج هامة أبرزها:

- وجود نظام محكم لتصميم مبنى الكنائس والصور داخل الكنائس، حيث إنها لا تتم بشكل عشوائي.

- تصاوير الهيكل مرتبطة بالمسيح والملائكة.

- تصاوير الأديرة تحتوي على صور رؤساء الأديرة وآباء الرهبنة لسير الرهبان على مسارهم.

توصيات رسالة ماجستير عن التصاوير الدينية في الكنيسة القبطية

وانتهى البحث إلى التوصية بضرورة الاهتمام أكثر بدراسة الحضارة القبطية وبالتحديد في الجانب الفني، والعودة إلى ما كان يحدث في مباني الكنائس القديمة.