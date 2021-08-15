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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الأحد 15 أغسطس 2021
برج الأسد

برج الأسد

مواليد برج الأسد دومًا يكونون في حاجة لشريك حياة مدرك لشخصياتهم ويتمكن من التعامل معها، وعادة يميلون إلى الاستقرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك العائلية أو المهنية فتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم برج الأسد 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

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