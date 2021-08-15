الأم المكلومة تروي تفاصيل صادمة عن طفلتها: أبوها عرضها للبيع وأرضعها السم

قالت «رحمة»، والدة طفلة أوسيم التي قتلت على يد زوجها بسبب بكائها، إنها عندما علمت بحملها في طفلتها المجني عليها «أحباب»، وهي في الشهر الخامس، طلب منها زوجها المتهم أن تجهضها، مرددا عبارة «نزليها أنا مش عاوز عيال تاني كفاية الأربعة اللي معايا علشان مش هعرف اصرف على الخمس أطفال»، لترد عليه والدتها «كل عيل بيجي برزقه، وحاول كتير أن يجهضني من خلال إعطائي بيبسي مغلي، وقرفة ويشربهملي بالعافية».

المتهم فشل في بيع طفلته فقتلها

وأضافت الأم المكلومة، خلال لقائها مع «الوطن»، أنها عندما وضعت طفلتها عرض عليها زوجها المتهم أن يقوموا ببيعها نظرا لعدم وجود دخل ثابت ينفق به على نفسه وأطفاله الأربعة، وبالأموال التي سيأخذها سيؤسس لنفسه مشروعا ثابتا يستطيع أن ينفق منه، على الفور نهرته وأخذت في تهديده بأنه إذا أصاب الطفلة أي مكروه ستبلغ عنه الشرطة، ليمازحها المتهم قائلا: «كنت بهزر معاكي».

ضربها حتى خلع ذراعها لبكائها الشديد

وتابعت، أنها بعد وضعها طفلتها وهي في فترة النفاس ذهبت للبحث عن عمل للإنفاق على أسرتها، وعند عودتها من العمل وجدت زوجها المتهم يقوم بتعذيب طفلتهما، وفي إحدى المرات أمسك بالطفلة وقام برميها على السرير حتى أصيبت الطفلة بخلع في ذراعها، نظرا لبكائها الشديد.

وضع السم في الببرونة

وأشارت إلى أن والد الطفلة المتهم يوم الواقعة أخبر زوجته بأن لن يذهب لعمله لمدة يومين لرعاية طفلتهما الصغيرة المجني عليها، وطلب منها أن تتركها له لكي تنام في حضنه، وبعدها أخذ يضربها ويعضها من وجهها ووضع لها سم الصراصير في الببرونة مدعيا أنه يقوم بإسكاتها، لتفاجأ أم الطفلة المجني عليها أنه وضع لها «سم صراصير» حتى فارقت الحياة.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.