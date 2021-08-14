(س & ج) كل ما تريد معرفته عن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

تدعم الدولة المصرية الفن الراقي، بعدة طرق من بينها دعم مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذي تنظمه وزارة الثقافة ودار الأوبرا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من المهرجان غدا الأحد بمسرح محكى القلعة في الساعة الثامنة مساء، لذا تكشف «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل هذا المهرجان، من خلال الحوار الذي أجرته مع محمد منير المتحدث الإعلامي لوزارة الثقافة.

- ما أبرز ملامح مهرجان القلعة فى ظل ظروف كورونا؟

يعود مهرجان قلعة صلاح الدين، بعد توقفه العام الماضي بسبب كورونا ويعود هذا العام لأول مرة بإجراءات احترازية أدت إلى إعداد مجموعة من الإجراءات ومراعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، منها قياس درجة الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة، والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وهناك توجيهات من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وسهولة الحركة في الطلوع والنزول.

- وما أبرز الحفلات؟

يقدم المهرجان 31 حفلا على مدار 16 يوما، وبمشاركة كبار من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الفنية فى مصر والوطن العربى منهم: هاني على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح والمنشد ياسين الهاني، وجميع الفنانين يتباروا للمشاركة في المهرجان لأنه من أعرق المهرجانات التي تقدمها الأوبرا على مدار سنواتها، فالمهرجان يكتسب خبرات عاما بعد عام، وهو يقدم خدمة شبه مجانية تستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية.

- وماذا عن تحديد الأعداد؟

كانت الأعداد من قبل أضعاف هذا العدد، لكنه جرى تحديد العدد هذا العام بسبب كورونا إلى 4 آلاف متفرج يوميًا، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إذ جرى وضع شاشات كبيرة عالية لكي يتمكن الجميع من رؤية الحفل من جميع الزويا ومنعا لحدوث تكدس، كما جرى عمل مسارات خاصة آمنة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وذلك لأول مرة، كما يوجد وسائل نقل مجانية لجمهور من باب القلعة إلى المسرح (المحكى).

- كيفية الحصول على تذاكر الدخول؟

أسعار التذاكر 20 جنيها لليوم الكامل الذي يتضمن حفلتين، وتعتبر رسوم، وهو دعم تقدمه الدولة لتنشر الثقافة والفن الراقي بين المواطنين، حركة البيع تبدأ من الساعة 4 عصرًا، ومن 6 منافذ بيع منعًا للتكدس من بوابة القلعة، على أن يبدأ الدخول 5 مساء، المسرح مجهز بمقاعد.

- ما أهمية المهرجان؟

تحرص دار الأوبرا على تنظيم المهرجان لأنه دور مجتمعي تنويري تحرص الثقافة على القيام به، انطلاقا من السعي لنشر الفنون الراقية بين المواطنين، إذ يتم فيه تقديم كل فنون الأوبرا بكل فرقها وفنانيها، وذلك بدعم من الدولة لكي يصل إلى المواطن. ومن ضمن أهداف المهرجان الترويج للسياحة الثقافية من خلال الفن، وسياحة المهرجانات ويجرى الترويج للآثار من خلال الفن، ونرسل رسالة للعالم أن الحياة تسير بصورة طبيعية رغم ظروف كورونا.

-هل سيتم بث الحفلات على قنوات التليفزيون؟

نعم، يجرى نقل الحفلات لايف على قنوات التليفزيون المتخصصة.