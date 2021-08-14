«الثقافة» تستعد لاستقبال جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين غدًا (صور)

تجري وزارة الثقافة الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء (محكى قلعة صلاح الدين)، والذي تقيمه بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، غدًا الأحد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن المهرجان يعود بعد توقفه العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والوزارة تضع اللمسات النهائية على المسرح لاستقبال جمهور المهرجان، الذي يُعد واحدًا من أهم أبرز الأحداث الفنية الدولية، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات الفنية الهادفة إلى الارتقاء بالذوق، وذلك بتجهيز مسرح متميز يتسع لاستقبال الجمهور.

حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

وتُقدم الفعاليات تحت إشراف البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا المصرية على مدار 16 يومًا، تبدأ من 16 إلى 30 أغسطس الجاري، وتضم 31 حفلًا متنوعًا، لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، ومن بينهم الفنان هاني شاكر والفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي، وعلي الحجار وفرقته، وهشام عباس، ومدحت صالح، ومحمد الحلو، والفرقة الموسيقية بقيادة محمد عبدالستار، ونادية مصطفى، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

ويشارك في الفعاليات أيضًا كل من مي فاروق، والشيخ ياسين التهامي، ومحمد حسن، وطارق العربي طرقان وأبناؤه، وأحمد عفت، وكارمن سليمان وفرقتها، ومحمد محسن، وجنات، ونسمة محجوب، ودينا الوديدي، وفرقة وسط البلد، وياسر سليمان وفريق جوهرة الشرق، وسوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، ووائل الفشني، وفرقته، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وتنطلق الحفلات من الساعة الثامنة مساء بالقلعة.

ومن الفرق المشاركة فريق وسط البلد، وصوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، والفنان ياسر سليمان، وفرقة جوهرة الشرق قيادة أيمن محيي الدين، والفنانة ثناء شرارة، وفرقة إيهاب عبدالحميد.