بمشاركة 300 طفل.. انطلاق معسكرات اليوم الواحد بكفر الشيخ 

انطلقت اليوم السبت معسكرات اليوم الواحد لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية، تحت شعار «أبناؤنا مستقبلنا»، بمديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع.

وتُقام المعسكرات على مدار 3 أيام متتالية، في 3 مراكز شباب وهي «كفر المرازقة، ومنية مسير، وأبوقطفة»، بمشاركة 100 من الطلائع لكل مركز، بإجمالي 300 من الطلائع في المرحلة العمرية من 8 إلى 16 سنة، ويتضمن البرنامج ورش عمل تشمل أنشطة كشفية، وألعاباً رياضية وترويحية، وتوعية صحية، وخدمة مجتمعية، وأنشطة فنية وإبداعية، وتنمية بشرية.

وأكد اللواء جمال نورالدين على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإداراتها الفرعية لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب والنشء، لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية، موجهاً مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ معسكرات بمراكز الشباب بشتى أنحاء المحافظة، لدورها فى إنشاء جيل واع صحي وذي فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع، مشيراً إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الأنشطة الرياضية.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ودعم اللواء جمال نورالدين، وبالتنسيق مع إدارة الطلائع، بدأت المحافظة تنفيذ فعاليات اليوم الأول لمعسكر اليوم الواحد، بمشاركة 300 طفل من الطلائع أصحاب المواهب المختلفة، مشيراً إلى أن فعاليات اليوم الأول من المعسكر بدأت بالطابور وتحية العلم والنشاط الرياضي، مؤكداً على تقسيم الطلائع إلى 3 ورش عمل، شملت ورشة فنون تشكيلية وأعمال ابتكارية، وورشة توعية بيئية وصحية، وورشة مهارات حياتية وسلوكية.