فيبي فوزي: انتخابي وكيل لمجلس الشيوخ إنجاز للمرأة المصرية

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنها سعيدة بمنصبها الجديد، مشددةً على أن هذا اليوم تاريخي للمرأة المصرية، لاستكمال مسيرتها التي بدأت منذ قرن.

وأضافت فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "وصولي إلى هذا المنصب تتويج للمرأة وجهودها وإنجاز لها".

وتابعت، أن حلف اليمين الدستوري اليوم بدأ من الأعضاء الأكبر حتى الأصغر، لافتةً إلى أنه يعني الحكمة والخبرة العلمية في شتى المجالات، لكنه لا يشترط أن يكون عضوه كهلًا لكنه قد يكون شابًا يمتلك خبرة كبيرة.

وأوضحت أن المجلس يضم شبابًا انطلاقًا من المبدأ الذي أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يضم كل الفئات بالمجتمع على غرار مجلس النواب.

وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى النائبة فيبي فوزي جرجس، والتي تم انتخابها اليوم لتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعدد أصوات 199 صوتا، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم خلال أولى جلسات انعقاد المجلس، والتي تم خلالها اختيار رئيس المجلس ووكيليه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها باختيار النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرة إلى أن اليوم هو أحد الأيام التاريخية التي شهدت انتصارا عظيما للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة مضيفة أن انتخاب سيدة في هذا المنصب هي فرصة عظيمة تتاح لها، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على وضعها السياسي وعلى مشاركتها في الحياة العامة، والذي يؤكد قدرتها وكفاءتها لتولي أي منصب وبجدارة إذا أتيحت لها الفرصة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى الأمام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كل المجالات، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمساندة الكبيرة التي تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصة اللازمة لإثبات ذاتها وإمكانياتها، مشيرة إلى أن المرأة اليوم تسطر فصل جديد في مجلد إنجازاتها عبر التاريخ. متمنية لها مزيدا من النجاح والتوفيق في هذا المنصب.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها بمساهمة النائبات بمجلس الشيوخ بخبراتهن وكفاءتهن وتنوع مجالاتهن بدور كبير خلال الفترة القادمة في إثراء الحياة النيابية والتشريعية، والتمثيل في المجلس تمثيلا مشرفا نفخر به كما تعودنا منهن دائما.

جدير بالذكر أن وكيلة مجلس الشيوخ المنتخبة النائبة فيبي فوزي جرجس تنتمى لحزب الشعب الجمهوري، وهي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الإسماعيلية والتي مارست عملا ميدانيا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية منذ إنشائه وحتى وصلت إلى منصب المقرر المناوب، كما أنها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس.

وهي حاصلة على بكالوريوس الإعلام وماجستير الإعلام من جامعة القاهرة وتعمل مديرا عاما للأخبار بتليفزيون القنال.