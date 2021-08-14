يتجاوز الـ مليون جنيه.. الفرق بين أسعار السيارة الصيني «جيتور X95» والألماني «Q7»

يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانات العالية، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات حول العالم، وتتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات الـSUV، ذات الـ7 ركاب في السوق المصرية، بعد الكشف عن سيارة جيتور X95 موديل 2022 والتي يجرى طرحها لأول مرة في السوق المصري، في منافسة شرسة مع طراز اودي الفلاجشب Q7.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز جيتور X95 موديل 2022

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 399.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، و1600 سي سي تربو، يولد قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- السياراة تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ7 ركاب.

- تأتي السيارة بأبعاد 4875 ملم طول، و1925 ملم عرض، و1780 ملم ارتفاع.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2855 ملم.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز «Q7 2021»

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر1,550,000 جنيه، والفئة الثانية بـ1,890,000 جنيه.

وتأتي بنسخيتن من المحركات الأول محرك رباعي الأسطوانات، بسعة2000 سى سى - تربو يولد قوة 252 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 233 وتتسارع في 6.9 ثانية.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع رباعي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

أما النسخة الثانية تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 3000 سى سى - تربو 4 سلندر يولد قوة 250 حصانًا، وعزم دوران 500 نيوتن/ متر.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 233 وتتسارع في 5.9 ثانية.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع رباعي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».