3 سيارات شبابية تصلح كهدية لمتفوقي الثانوية العامة.. المواصفات والسعر

آلاف المواطنين يترقبون ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، حتى إن بعضهم بدأوا في تحضير هدايا التفوق لأبنائهم حال حصولهم على مجموع عالٍ، أو الالتحاق بكلية من كليات القمة.

وتظهر السيارة كإحدى أفضل الهدايا المقدمة للطلاب المتفوقين، خاصة مع بلوغهم السن القانونية لاستخراج رخصة قيادة وامتلاك سيارة ملاكي، لذا تستعرض «الوطن» أفضل 3 سيارات شبابية في السوق المصري لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه من الموديلات الحديثة وكسر الزيرو، ويمكن تقديمها كهدايا، وفقًا لتصريحات عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة والجيزة.

1- ستروين سي اليزيه

تعتبر السيارة «سيتروين سي اليزيه» من السيارات المطلوبة في سوق السيارات المستعملة والجديدة، وهي العلامة التجارية التي عادت إلى السوق المصري بقوة، خاصة أنها من ضمن السيارات الأوروبية المصنعة وفق أعلى جودة.

وتبدأ أسعار «سيتروين سي اليزيه» موديل 2021 من 257 ألف جنيه، وهي من السيارات السيدان المزودة بمحرك 1600 بناقل حركة سداسي السرعة اتوماتيك.

2- هيونداي i10

سيارة «هيونداي أي تن» من أفضل السيارات الاقتصادية الشبابية، وراغبو تلك السيارة من فئة الشباب الفتيات والموظفات، وهي «هاتشباك» صغيرة الحجم، ويبدأ سعرها من 234 ألف جنيه للفئة الأولى.

3- إم جي 6

سجلت العلامة التجارية «إم جي» أعلى مبيعات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة من فئة الشباب بالجنسين، بسبب الرفاهية والشكل اللذين امتازت بهما السيارة.

وبـ«إم جي» محرك مكون من 4 أسطوانات، ولها 1500 سي سي تيربو، وقوة الموتور الخاص بها 169 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

وسجلت السيارة «mg6» موديل 2021 سعرا يبدأ من 284 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة سعرها ما يقرب من 5 آلاف جنيه.