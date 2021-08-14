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عاجل.. إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

كتب:

الوطن
05:14 م | السبت 14 أغسطس 2021
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل، 17 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

ومن المقرر أن ينقل المؤتمر عبر التلفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة واليوتيوب.

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى أي شائعات منتشرة بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها غير صحيحة وليست لها علاقة بالنتيجة الحقيقية، التي ستعلن رسميًا في موعدها دون أي اجتهادات أخرى.

وأشار وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقةٍ له، أن جميع درجات الطلاب مطمئنة، وأن تصحيح الامتحانات سارت بشكل منتظم دون أي مشكلات أو معوقات، وفي مراكز مؤمنة جيداً، وذلك إلكترونياً بأجهزة الماسح الضوئي.

 

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