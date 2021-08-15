خطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر.. ورسالة للمواطنين

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إنه على المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، ومساعدة الدولة في الانتهاء من تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين، لا سيما 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، استعدادا لأي موجة مرتقبة.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وجاءت على النحو التالي:

على المواطن أولاً الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط

- القيام باختيار الفئة المستهدفة.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بملء البيانات وتتضمن الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- ثم الانتظار ليستقبل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- وبعد ذلك يتم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختيارياً»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- وأخيراً يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، مشيرة إلى أهمية التطعيمات ودورها في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بـ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.