«المجتمعات العمرانية»: قانون الإسكان يضمن توفير شقة لكل مواطن

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الإسكان الاجتماعي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وتدعمه بقيمة الأرض والمرافق، ويجري إنشاؤه بجميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ويتحمل المواطن 60% فقط من التكلفة، كما أن هناك خطة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات للقضاء على المناطق العشوائية بالكامل.

المواطن يتحمل 60% من فقط من قيمة وحدة الإسكان الاجتماعي

وأضاف «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن هناك خطة للدولة المصرية لتوفير سكن مناسب لجميع المصريين، موضحًا أن قانون الإسكان الاجتماعي دستوريًا يكفل لكل مواطن وحدة بشروط تضمن وصول الدعم المقدم للوحدات لمستحقيه.

إنشاء 660 ألف وحدة إسكان اجتماعي من إجمالي مليون وحدة

وأردف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة أنشأت 660 ألف وحدة إسكان اجتماعي، من بين مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وجرى تسليم نحو 350 ألف وحدة سكنية، وخلال عام ونصف سيجري الانتهاء من الـ660 ألف وحدة بالكامل، كما يجري بناء 6 أحياء سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية مدعمة من الدولة بقيمة الأرض

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية مدعمة من الدولة بقيمة الأرض، وتبلغ مساحة الوحدة 118 مترا، ويبلغ سعرها 450 ألف جنيه، وهناك بدل سكن للموظف يمكنه من خلاله سداد قيمة الوحدة السكنية.